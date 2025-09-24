Battu en deux tie‐break par un Bublik toujours aussi impressionnant au service, Valentin Royer était forcément déçu. S’exprimant chez nos confrères de l’Equipe, le Triclolore donne une petit confidence sur l’une de ses sources de motivation.
« J’étais ému parce que ça représente un bout de chemin, j’ai vu tous les sacrifices que j’ai pu faire dans ma vie pour en arriver là, les choix difficiles, les moments de doute où je me suis interrogé sur mon futur. J’ai beaucoup pensé à mes grands‐parents qui sont malades, ce sont des moments pas faciles, mais j’essaye de jouer aussi pour eux. Cela reste une semaine hyperpositive, j’avais très envie de gagner mais ce sera pour une prochaine fois si je continue comme ça à travailler et à faire les bonnes choses sur et en dehors du court »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 08:55