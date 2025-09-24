Battu en deux tie‐break par un Bublik toujours aussi impres­sion­nant au service, Valentin Royer était forcé­ment déçu. S’exprimant chez nos confrères de l’Equipe, le Triclolore donne une petit confi­dence sur l’une de ses sources de motivation.

« J’étais ému parce que ça repré­sente un bout de chemin, j’ai vu tous les sacri­fices que j’ai pu faire dans ma vie pour en arriver là, les choix diffi­ciles, les moments de doute où je me suis inter­rogé sur mon futur. J’ai beau­coup pensé à mes grands‐parents qui sont malades, ce sont des moments pas faciles, mais j’es­saye de jouer aussi pour eux. Cela reste une semaine hyper­po­si­tive, j’avais très envie de gagner mais ce sera pour une prochaine fois si je continue comme ça à travailler et à faire les bonnes choses sur et en dehors du court »