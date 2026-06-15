Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de remporter un deuxième titre en 2026, après Rotterdam, sur le gazon de Bois‐le‐Duc, toujours aux Pays‐Bas, Alex De Minaur est tombé sur l’homme en grande forme de cette semaine en la personne du Polonais, Kamil Majchrzak, déjà vain­queur de deux Top 10 avant la finale (Auger‐Aliassime et Medvedev).

Finalement battu au jeu décisif du troi­sième set, l’Australien, toujours aussi beau joueur, a tenu à féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire lors de son discours pendant la céré­monie de remises des prix.

Alex de Minaur after losing to Majchrzak in s‑Hertogenbosch final



“I’d like to congra­tu­late Kamil and his team. Not just for today but for an unbe­lie­vable week. You deserved it today. You were the better player. It was a great battle. I just want to say too good. Congrats,… pic.twitter.com/fLb50YnURq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 14, 2026

« Je tiens à féli­citer Kamil et son équipe. Pas seule­ment pour aujourd’hui, mais pour cette semaine incroyable. Tu l’as bien mérité aujourd’hui. Tu as été le meilleur joueur. Ce fut un superbe duel. Je veux juste dire que tu as été trop fort. Félicitations, mon pote. Quant à moi, j’aurais évidem­ment adoré remporter la victoire aujourd’hui. Mais c’est un excellent début pour la saison sur gazon. Une bonne semaine. À mon équipe et à tous ceux qui m’entourent, on va conti­nuer à progresser. J’espère que c’est la première d’une longue série de superbes semaines sur gazon. »