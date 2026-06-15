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La classe d’Alex De Minaur après sa défaite en finale contre Kamil Majchrzak : « Je veux juste dire que tu as été trop fort »

Par
Thomas S
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Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité de remporter un deuxième titre en 2026, après Rotterdam, sur le gazon de Bois‐le‐Duc, toujours aux Pays‐Bas, Alex De Minaur est tombé sur l’homme en grande forme de cette semaine en la personne du Polonais, Kamil Majchrzak, déjà vain­queur de deux Top 10 avant la finale (Auger‐Aliassime et Medvedev).

Finalement battu au jeu décisif du troi­sième set, l’Australien, toujours aussi beau joueur, a tenu à féli­citer chaleu­reu­se­ment son adver­saire lors de son discours pendant la céré­monie de remises des prix. 

« Je tiens à féli­citer Kamil et son équipe. Pas seule­ment pour aujourd’hui, mais pour cette semaine incroyable. Tu l’as bien mérité aujourd’hui. Tu as été le meilleur joueur. Ce fut un superbe duel. Je veux juste dire que tu as été trop fort. Félicitations, mon pote. Quant à moi, j’aurais évidem­ment adoré remporter la victoire aujourd’hui. Mais c’est un excellent début pour la saison sur gazon. Une bonne semaine. À mon équipe et à tous ceux qui m’entourent, on va conti­nuer à progresser. J’espère que c’est la première d’une longue série de superbes semaines sur gazon. »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 12:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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