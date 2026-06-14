La semaine de Kamil Majchrzak sur le gazon néer­lan­dais de Bois‐le‐Duc ressemble à un véri­table conte de fées.

Alors qu’il n’avait jamais disputé la moindre finale sur le circuit prin­cipal, le 76e mondial s’est offert trois Top 10 d’af­filée avant de soulever le premier trophée de sa carrière.

Déjà tombeur de Félix Auger‐Aliassime (4e) et Daniil Medvedev (8e), le Polonais, huitième de fina­liste l’an passé à Wimbledon, s’est offert ce dimanche le 6e joueur mondial, Alex De Minaur : 6–3, 2–6, 7–6(5), en 2h30 de jeu.

Particulièrement ému lors de la remise des prix, le joueur de 30 ans, qui sera 47e mondial ce lundi, avait un peu de mal à trouver les mots lors de son discours.

Kamil Majchrzak gave a beau­tiful speech than­king his family & team after beating Alex de Minaur to win his 1st title in s‑Hertogenbosch



“This is very emotional moment for me.. I’m not gonna lie. I’ll try not to cry. I’d like to thank my team, also the team in Poland, in Germany.… pic.twitter.com/DxCypagoxA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 14, 2026

« C’est un moment très émou­vant pour moi… Je ne vais pas mentir. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je tiens à remer­cier mon équipe, ainsi que celle de Pologne et d’Allemagne. Ma famille en Pologne. Sans eux, qui m’ont poussé chaque jour à me dépasser, dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, j’aurais proba­ble­ment aban­donné depuis long­temps. Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers tous ceux qui font partie de mon équipe et de ma vie. Je ne pour­rais pas rêver de meilleures personnes à mes côtés. Je suis vrai­ment recon­nais­sant de les avoir. Merci beau­coup pour tout ce que vous faites pour moi. Félicitations, Alex. Je sais que ce n’est pas le résultat que tu espé­rais, mais tu es l’un des adver­saires les plus coriaces que j’ai jamais affrontés. Je suis donc vrai­ment heureux d’avoir pu partager le court avec toi et de m’être livré à un tel combat. »