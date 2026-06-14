La semaine de Kamil Majchrzak sur le gazon néerlandais de Bois‐le‐Duc ressemble à un véritable conte de fées.
Alors qu’il n’avait jamais disputé la moindre finale sur le circuit principal, le 76e mondial s’est offert trois Top 10 d’affilée avant de soulever le premier trophée de sa carrière.
Déjà tombeur de Félix Auger‐Aliassime (4e) et Daniil Medvedev (8e), le Polonais, huitième de finaliste l’an passé à Wimbledon, s’est offert ce dimanche le 6e joueur mondial, Alex De Minaur : 6–3, 2–6, 7–6(5), en 2h30 de jeu.
Particulièrement ému lors de la remise des prix, le joueur de 30 ans, qui sera 47e mondial ce lundi, avait un peu de mal à trouver les mots lors de son discours.
Kamil Majchrzak gave a beautiful speech thanking his family & team after beating Alex de Minaur to win his 1st title in s‑Hertogenbosch— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 14, 2026
“This is very emotional moment for me.. I’m not gonna lie. I’ll try not to cry. I’d like to thank my team, also the team in Poland, in Germany.… pic.twitter.com/DxCypagoxA
« C’est un moment très émouvant pour moi… Je ne vais pas mentir. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je tiens à remercier mon équipe, ainsi que celle de Pologne et d’Allemagne. Ma famille en Pologne. Sans eux, qui m’ont poussé chaque jour à me dépasser, dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, j’aurais probablement abandonné depuis longtemps. Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui font partie de mon équipe et de ma vie. Je ne pourrais pas rêver de meilleures personnes à mes côtés. Je suis vraiment reconnaissant de les avoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Félicitations, Alex. Je sais que ce n’est pas le résultat que tu espérais, mais tu es l’un des adversaires les plus coriaces que j’ai jamais affrontés. Je suis donc vraiment heureux d’avoir pu partager le court avec toi et de m’être livré à un tel combat. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 17:33