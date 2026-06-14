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La folle semaine de Kamil Majchrzak, vain­queur de trois Top 10 et du premier titre de sa carrière : « Je vais essayer de ne pas pleurer »

Par
Thomas S
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La semaine de Kamil Majchrzak sur le gazon néer­lan­dais de Bois‐le‐Duc ressemble à un véri­table conte de fées.

Alors qu’il n’avait jamais disputé la moindre finale sur le circuit prin­cipal, le 76e mondial s’est offert trois Top 10 d’af­filée avant de soulever le premier trophée de sa carrière. 

Déjà tombeur de Félix Auger‐Aliassime (4e) et Daniil Medvedev (8e), le Polonais, huitième de fina­liste l’an passé à Wimbledon, s’est offert ce dimanche le 6e joueur mondial, Alex De Minaur : 6–3, 2–6, 7–6(5), en 2h30 de jeu. 

Particulièrement ému lors de la remise des prix, le joueur de 30 ans, qui sera 47e mondial ce lundi, avait un peu de mal à trouver les mots lors de son discours. 

« C’est un moment très émou­vant pour moi… Je ne vais pas mentir. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je tiens à remer­cier mon équipe, ainsi que celle de Pologne et d’Allemagne. Ma famille en Pologne. Sans eux, qui m’ont poussé chaque jour à me dépasser, dans les bons comme dans les mauvais moments de ma vie, j’aurais proba­ble­ment aban­donné depuis long­temps. Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers tous ceux qui font partie de mon équipe et de ma vie. Je ne pour­rais pas rêver de meilleures personnes à mes côtés. Je suis vrai­ment recon­nais­sant de les avoir. Merci beau­coup pour tout ce que vous faites pour moi. Félicitations, Alex. Je sais que ce n’est pas le résultat que tu espé­rais, mais tu es l’un des adver­saires les plus coriaces que j’ai jamais affrontés. Je suis donc vrai­ment heureux d’avoir pu partager le court avec toi et de m’être livré à un tel combat. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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