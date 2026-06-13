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Le point magique de Mannarino malgré sa lourde défaite en demi‐finale

Par
Thomas S
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Après avoir traîné sa peine lors de la saison sur terre battue sur de laquelle il s’est incliné lors de ses huit matchs disputés, Adrian Mannarino a retrouvé le sourire sur le gazon de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.

Qualifié avec brio pour les demi‐finales après avoir sorti Diallo, Rinderknech et Zhang, le Français est tombé sur un os nommé Alex De Minaur, ce samedi. 

Battu 6–4, 6–0 par l’Australien, tête de série numéro 2 du tournoi, le vétéran de 37 ans pourra se consoler avec ce point de toute beauté remporté après notam­ment un coup impro­bable exécuté dos au filet. 

Sublime.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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