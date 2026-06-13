Après avoir traîné sa peine lors de la saison sur terre battue sur de laquelle il s’est incliné lors de ses huit matchs disputés, Adrian Mannarino a retrouvé le sourire sur le gazon de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.

Qualifié avec brio pour les demi‐finales après avoir sorti Diallo, Rinderknech et Zhang, le Français est tombé sur un os nommé Alex De Minaur, ce samedi.

Battu 6–4, 6–0 par l’Australien, tête de série numéro 2 du tournoi, le vétéran de 37 ans pourra se consoler avec ce point de toute beauté remporté après notam­ment un coup impro­bable exécuté dos au filet.

Sublime.