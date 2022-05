Le tournoi hollan­dais a beau avoir un nom impro­non­çable, sa direc­tion a été très claire et limpide au sujet de l’or­ga­ni­sa­tion de l’édi­tion 2022. Cela confirme d’ailleurs que Wimbledon est complè­te­ment isolé dans sa démarche.

« Les joueurs de tennis ne peuvent pas être discri­minés par natio­na­lité. Les joueurs russes et biélo­russes ont le droit de s’ins­crire et leur parti­ci­pa­tion ne sera soumise qu’à leur posi­tion dans le clas­se­ment. Il n’est pas possible pour les tour­nois profes­sion­nels de rejeter qui que ce soit en raison de sa natio­na­lité. »

Avec cette phrase forte, le tournoi ATP 250 Hertogenbosch 2022 clarifie sa posi­tion avant l’édi­tion qui se tiendra du 6 au 12 juin. On rappelle d’ailleurs que cet évène­ment est l’un des tour­nois prépa­ra­toires pour Wimbledon.