Auteur d’une fin de saison 2025 toni­truante avec quatre titres et une demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik n’a pas l’in­ten­tion de baisser de rythme en 2026 avec déjà une première quali­fi­ca­tion en finale sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong.

Opposé ce dimanche au très en forme, Lorenzo Musetti, lui aussi impres­sion­nant la saison dernière, le Kazakhstanais a logi­que­ment préféré mettre la pres­sion sur son adver­saire italien.

« Ce sera une finale diffi­cile. Lorenzo vient de disputer les ATP Finals, il a connu une saison incroyable. Ce sera un match formi­dable, j’es­père juste que ce sera une belle bataille. »