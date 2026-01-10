Auteur d’une fin de saison 2025 tonitruante avec quatre titres et une demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik n’a pas l’intention de baisser de rythme en 2026 avec déjà une première qualification en finale sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong.
Opposé ce dimanche au très en forme, Lorenzo Musetti, lui aussi impressionnant la saison dernière, le Kazakhstanais a logiquement préféré mettre la pression sur son adversaire italien.
« Ce sera une finale difficile. Lorenzo vient de disputer les ATP Finals, il a connu une saison incroyable. Ce sera un match formidable, j’espère juste que ce sera une belle bataille. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 17:17