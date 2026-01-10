AccueilATPATP - Hong KongAlexander Bublik met la pression sur Musetti avant de l'affronter en finale...
ATP - Hong Kong

Alexander Bublik met la pres­sion sur Musetti avant de l’af­fronter en finale : « Ce sera un match vrai­ment diffi­cile. Lorenzo vient de disputer le Masters et a connu une saison incroyable »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Auteur d’une fin de saison 2025 toni­truante avec quatre titres et une demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik n’a pas l’in­ten­tion de baisser de rythme en 2026 avec déjà une première quali­fi­ca­tion en finale sur l’ATP 250 d’Hong‐Kong. 

Opposé ce dimanche au très en forme, Lorenzo Musetti, lui aussi impres­sion­nant la saison dernière, le Kazakhstanais a logi­que­ment préféré mettre la pres­sion sur son adver­saire italien. 

« Ce sera une finale diffi­cile. Lorenzo vient de disputer les ATP Finals, il a connu une saison incroyable. Ce sera un match formi­dable, j’es­père juste que ce sera une belle bataille. »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 17:17

Article précédent
Coco Gauff, après sa victoire contre Iga Swiatek : « Elle a peut‐être commis une erreur »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.