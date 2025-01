Titré pour la première fois de sa carrière sur le circuit prin­cipal après un nouveau match renver­sant face à Kei Nishikori en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong ce dimanche, Alexandre Muller est revenu sur cet accom­plis­se­ment pour nos confrères de L’Équipe. Et mani­fes­te­ment, le Français ne compte pas en rester là.

« Quand je pensais – et ça depuis des mois ou des années – ce que ça ferait de gagner un titre, je m’en faisais une montagne. Je me disais : « Ça va changer ma vie, je vais gagner un titre ATP ». Et au final je suis avec vous au télé­phone sur le vélo pour la récu­pé­ra­tion… Oui, je suis très content, ça repré­sente beau­coup de choses, on rentre dans un certain cercle de joueurs. Quand je me couche hier soir et que je me fais plein de films sur la finale, ça donne des fris­sons d’ex­ci­ta­tion dans le lit. Et au final, tu gagnes, tu es ému sur le court en pensant à tous les efforts et les sacri­fices depuis de longues années. Mais voilà, ce n’est pas du tout une fin en soi, c’est un titre et j’es­père aller en cher­cher beau­coup d’autres. »