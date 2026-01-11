Alexander Bublik continue sur sa lancée. Face à Musetti, il a imposé sa loi après avoir lutté dans la première manche (7−6, 6–3).
C’est le neuvième titre de la carrière pour le Kazakh, un sacre qui lui permet tout simplement d’intégrer le Top 10 dès la première semaine de compétition de la saison 2026.
Très ému après la balle de match, ce joueur qui peut être froid, semblait ne pas réaliser ce qu’il se passait.
« Pour moi, ce n’est pas seulement un titre de plus, c’est la première fois que j’entre dans le top 10. Hong Kong occupera toujours une place particulière dans mon cœur, car c’est là que j’ai réalisé quelque chose que je n’aurais jamais imaginé possible. Je suis honnête avec vous. Si vous m’aviez dit au début de ma carrière ou en avril dernier que je serais ici aujourd’hui, classé n° 10 mondial, je ne vous aurais probablement pas cru. »
S’il joue aussi bien que lors de son deuxième set où il a littéralement asphyxié son adversaire, Bublik peut aller loin à Melbourne.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:20