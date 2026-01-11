Alexander Bublik continue sur sa lancée. Face à Musetti, il a imposé sa loi après avoir lutté dans la première manche (7−6, 6–3).

C’est le neuvième titre de la carrière pour le Kazakh, un sacre qui lui permet tout simple­ment d’in­té­grer le Top 10 dès la première semaine de compé­ti­tion de la saison 2026.

Très ému après la balle de match, ce joueur qui peut être froid, semblait ne pas réaliser ce qu’il se passait.

« Pour moi, ce n’est pas seule­ment un titre de plus, c’est la première fois que j’entre dans le top 10. Hong Kong occu­pera toujours une place parti­cu­lière dans mon cœur, car c’est là que j’ai réalisé quelque chose que je n’au­rais jamais imaginé possible. Je suis honnête avec vous. Si vous m’aviez dit au début de ma carrière ou en avril dernier que je serais ici aujourd’hui, classé n° 10 mondial, je ne vous aurais proba­ble­ment pas cru. »

S’il joue aussi bien que lors de son deuxième set où il a litté­ra­le­ment asphyxié son adver­saire, Bublik peut aller loin à Melbourne.