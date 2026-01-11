AccueilATPATP - Hong KongBublik, titré face à Musetti : "Je vais être honnête avec vous....
ATP - Hong Kong

Bublik, titré face à Musetti : « Je vais être honnête avec vous. Si vous m’aviez dit au début de ma carrière ou en avril dernier que je serais ici aujourd’hui, classé 10e mondial, je ne vous aurais proba­ble­ment pas cru »

Alexander Bublik continue sur sa lancée. Face à Musetti, il a imposé sa loi après avoir lutté dans la première manche (7−6, 6–3).

C’est le neuvième titre de la carrière pour le Kazakh, un sacre qui lui permet tout simple­ment d’in­té­grer le Top 10 dès la première semaine de compé­ti­tion de la saison 2026.

Très ému après la balle de match, ce joueur qui peut être froid, semblait ne pas réaliser ce qu’il se passait.

« Pour moi, ce n’est pas seule­ment un titre de plus, c’est la première fois que j’entre dans le top 10. Hong Kong occu­pera toujours une place parti­cu­lière dans mon cœur, car c’est là que j’ai réalisé quelque chose que je n’au­rais jamais imaginé possible. Je suis honnête avec vous. Si vous m’aviez dit au début de ma carrière ou en avril dernier que je serais ici aujourd’hui, classé n° 10 mondial, je ne vous aurais proba­ble­ment pas cru. »

S’il joue aussi bien que lors de son deuxième set où il a litté­ra­le­ment asphyxié son adver­saire, Bublik peut aller loin à Melbourne.

