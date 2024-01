Même battu alors qu’il jouait la 2ème finale de sa carrière, Emil a tenu à rendre hommage à son adver­saire du jour. En quelques mots, il a évoqué sa rela­tion parti­cu­lière avec Andrey qui semble être le joueur le plus apprécié au sein du circuit.

« Andrey… tu es l’un des concur­rents les plus travailleurs et les plus coriaces. Tu es l’un des gars les plus gentils que je connaisse. Je pense que personne ne le mérite plus que toi. Nous conti­nue­rons à nous battre. C’était ton moment. Mais je pense que nous aurons encore beau­coup plus de combats à l’avenir »