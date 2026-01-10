Après avoir terminé la saison 2025 en se qualifiant pour la première fois de sa carrière sur le Masters, Lorenzo Musetti a démarré 2026 tambour battant.
Vainqueur ce samedi d’Andrey Rublev après un magnifique duel de 2h45 de jeu (6–7(5), 7–5, 6–4), l’Italien a fait coup double en se qualifiant pour la finale de l’ATP 250 d’Hong‐Kong (où il sera opposé à Bublik) et en validant sa place dans le Top 5 mondial, qu’il intégrera lundi prochain.
Interrogé sur le court après la rencontre, Lorenzo a fait part de sa satisfaction : « Ce fut un match incroyable, je ne pense pas avoir jamais joué comme ça ici à Hong Kong. Le niveau était vraiment incroyable. À chaque fois que je relevais son niveau, je finissais par augmenter le mien. Je suis donc très heureux d’être en finale. »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 14:23