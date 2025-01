Face à Kei Nishikori, Alexandre Muller, visi­ble­ment trop impres­sionné est passé à côté de la première manche (2−6) avant vrai­ment d’im­poser sa « patte » sur le duel (2−6, 6–1, 6–3).

Plus le match avan­çait plus le Français était à l’aise alors que le Japonais semblait plus juste physiquement.

C’est le premier titre de la carrière après une finale perdue à Marrakech en Avril 2023.

C’est une superbe récom­pense pour ce joueur qui se bagarre chaque jour contre la maladie de Crohn.

Cette victoire est très encou­ra­geante avant l’Open d’Australie.

Alexandre Muller va pointer à la 56ème place ce lundi, c’est bien sûr le meilleur clas­se­ment de sa carrière.