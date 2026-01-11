Cela commence à faire beau­coup pour Lorenzo Musetti, qui vient tout juste d’in­té­grer pour la première fois de sa carrière le Top 5 mondial.

Battu par un Alexander Bublik plus fort que lui (7−6, 6–3), ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong, l’Italien a enre­gistré la septième défaite de sa carrière à ce stade de la compé­ti­tion, pour seule­ment deux victoires, dont la dernière remon­tant à octobre 2022. Soit une éter­nité pour un joueur de son statut.

Forcément dépité lors de la céré­monie de remise des prix, Lorenzo a égale­ment tenu à féli­citer avec beau­coup de classe son adver­saire du jour.

🎙️ Lorenzo Musetti dopo la settima scon­fitta conse­cu­tiva in finali ATP :



« Non è facile parlare dopo una scon­fitta, soprat­tutto in finale : sembra che le finali non siano le mie partite.



Congratulazioni a Sasha, anche per i risul­tati dell’anno scorso : solo applausi per lui.… pic.twitter.com/ObGuOQTIVB — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 11, 2026

« Ce n’est pas facile de parler après une défaite, surtout en finale : on dirait que les finales ne sont pas mes matchs. Félicitations à Alexander égale­ment pour ses résul­tats de l’année dernière : rien que des applau­dis­se­ments pour lui. Je remercie égale­ment l’or­ga­ni­sa­tion, chaque année, ce tournoi s’amé­liore. Enfin, merci à mon équipe et à ma famille, qui me soutiennent toujours : espé­rons que nous rempor­te­rons le trophée la prochaine fois. »