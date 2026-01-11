Cela commence à faire beaucoup pour Lorenzo Musetti, qui vient tout juste d’intégrer pour la première fois de sa carrière le Top 5 mondial.
Battu par un Alexander Bublik plus fort que lui (7−6, 6–3), ce dimanche en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong, l’Italien a enregistré la septième défaite de sa carrière à ce stade de la compétition, pour seulement deux victoires, dont la dernière remontant à octobre 2022. Soit une éternité pour un joueur de son statut.
Forcément dépité lors de la cérémonie de remise des prix, Lorenzo a également tenu à féliciter avec beaucoup de classe son adversaire du jour.
🎙️ Lorenzo Musetti dopo la settima sconfitta consecutiva in finali ATP :— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 11, 2026
« Non è facile parlare dopo una sconfitta, soprattutto in finale : sembra che le finali non siano le mie partite.
Congratulazioni a Sasha, anche per i risultati dell’anno scorso : solo applausi per lui.… pic.twitter.com/ObGuOQTIVB
« Ce n’est pas facile de parler après une défaite, surtout en finale : on dirait que les finales ne sont pas mes matchs. Félicitations à Alexander également pour ses résultats de l’année dernière : rien que des applaudissements pour lui. Je remercie également l’organisation, chaque année, ce tournoi s’améliore. Enfin, merci à mon équipe et à ma famille, qui me soutiennent toujours : espérons que nous remporterons le trophée la prochaine fois. »
