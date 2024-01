Andrey Rublev démarre fort la saison 2024. Il se qualifie à Hong Kong pour sa 20e finale sur le circuit ATP depuis 2020. Seuls Novak Djokovic et Daniil Medvedev font mieux.

« C’était un match très diffi­cile. Il est super talen­tueux, super puis­sant et il jouait incroya­ble­ment bien. À certains moments, je me disais que je n’avais aucune chance, parce que j’avais l’im­pres­sion qu’il domi­nait et que je ne savais pas quoi faire. Finalement, j’ai réussi à faire le break, à gagner le deuxième set, et le troi­sième set a été plus équi­libré jusqu’au huitième jeu », a déclaré le 5e mondial lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre le talen­tueux chinois Juncheng Shang : 4–6, 6–2, 6–3, en 2h07 de jeu.

ATP players able to reach 20+ finals since 2020



• Novak Djokovic (27)

• Daniil Medvedev (23)

• Andrey Rublev (20) pic.twitter.com/NbTTG90JFL — Mario Boccardi (@marioboc17) January 6, 2024

Andrey Rublev tentera dimanche contre Emil Ruusuvuori (69e) de remporter un 15e titre en carrière.