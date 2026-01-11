Alexander Bublik continue sur sa lancée.
Face à Musetti, il a imposé sa loi après avoir lutte dans la première manche (7−6, 6–3).
C’est le 16ème titre pour le Kazakh, un sacre qui lui permet tout simplement d’intégrer le Top 10 dès la première semaine de compétition de la saison 2026.
Très ému après la balle de match, ce joueur qui peut être froid semblait ne pas réaliser ce qu’il se passait.
« Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je suis top 10 c’est fou, je parviens à atteindre cet objectif dès cette semaine » a expliqué Alexander qui sera un vrai outsider en Australie.
S’il joue aussi bien que lors de son deuxième set où il a littéralement asphyxié son adversaire, Bublik peut aller loin à Melbourne.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:20