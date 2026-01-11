AccueilATPATP - Hong KongVainqueur à Hong Kong, Bublik est très ému: "Je n'ai pas de...
Vainqueur à Hong Kong, Bublik est très ému : « Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je fais partie du Top10, c’est fou »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alexander Bublik continue sur sa lancée. 

Face à Musetti, il a imposé sa loi après avoir lutte dans la première manche (7−6, 6–3).

C’est le 16ème titre pour le Kazakh, un sacre qui lui permet tout simple­ment d’in­té­grer le Top 10 dès la première semaine de compé­ti­tion de la saison 2026.

Très ému après la balle de match, ce joueur qui peut être froid semblait ne pas réaliser ce qu’il se passait.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je suis top 10 c’est fou, je parviens à atteindre cet objectif dès cette semaine » a expliqué Alexander qui sera un vrai outsider en Australie. 

S’il joue aussi bien que lors de son deuxième set où il a litté­ra­le­ment asphyxié son adver­saire, Bublik peut aller loin à Melbourne.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 11:20

