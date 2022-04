Christian Garín est un homme heureux. Après sa pause d’un mois entre sa défaite 6–3, 6–3 contre Alejandro Tabilo en huitièmes de finale à Santiago et sa déroute au premier tour à Miami face à Pedro Martinez (7–6(2), 6–2), il a retrouvé le goût de la victoire. Le Chilien a enchainé trois succès à Houston, face à Jack Sock (4–6, 6–3, 7–5), Jordan Thompson (3–6, 6–3, 6–3) et Taylor Fritz (6–2, 6–7(5), 6–3) pour rallier les demi‐finales.

Interrogé par l’ATP à la sortie du court, Christian Garín n’a pas caché sa satis­fac­tion : « Je me suis donné à fond, c’est une victoire impor­tante pour moi. C’est le deuxième tournoi que je joue après le mois que j’ai pris pour travailler sur ma condi­tion physique et mon tennis. Je ne m’at­ten­dais pas à ces résul­tats. Je suis juste venu pour essayer de jouer quelques matchs et main­te­nant, je suis en demi‐finales ». Prochain adver­saire avant une éven­tuelle finale : John Isner.