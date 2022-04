Nick Kyrgios profite de sa présence aux Etats‐Unis pour parti­ciper à un seul tournoi sur terre battue, à Houston, avant de rentrer chez lui pour préparer la tournée sur gazon.

Et il a enfin renoué avec le succès sur cette surface qu’il a tant de fois criti­quée. Il s’est imposé en trois sets (4–6, 6–3, 6–4) contre Mackenzie McDonald en claquant notam­ment 18 aces. Il s’agit de sa première victoire depuis 1055 jours sur ocre. C’était lors de sa dernière appa­ri­tion sur la surface, à Rome au 1er tour contre Daniil Medvedev, en mai 2019.

Nick a même pris du plaisir ! « Je glisse un peu, mon jeu convient en fait assez bien à la terre battue. Ce n’est évidem­ment pas ma surface préférée mais aujourd’hui, j’ai simple­ment très bien servi, j’ai commencé à jouer de manière plus agres­sive et j’ai trouvé un autre rythme. Il y a une bonne ambiance ici et le public est assez impliqué, donc j’ai hâte de conti­nuer à progresser dans l’épreuve », s’est réjoui l’Australien qui va affronter Tommy Paul au prochain tour.