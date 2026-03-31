Au premier tour de l’ATP 250 de Houston, Mackenzie McDonald a battu le tenant du titre, Jenson Brooksby (41e mondial) : 6–4, 6–2, en 1h20 de jeu.
Lors de l’interview sur le court, l’Américain a fait le buzz avec une déclaration sur sa fiancée, Maria Mateas, relayée par le journaliste José Morgado, suivi par plus de 260 000 personnes sur le réseau social X.
« J’ai la plus belle coach du circuit ! », a déclaré le 125e joueur mondial avec un grand sourire.
Sa compagne, Maria Mateas, est également joueuse professionnelle. Aujourd’hui 523e mondiale, elle n’a plus joué depuis le tournoi de Cincinnati en août 2025.
McDonald on his fiancee (and fellow pro) Maria Mateas.— José Morgado (@josemorgado) March 31, 2026
« I’ve the best looking coach on tour ! » pic.twitter.com/dfIFM6p9zh
L’un des nombreux couples du circuit avec notamment Gaël Monfils et Elina Svitolina, ou Alex de Minaur et Katie Boulter.
Publié le mardi 31 mars 2026 à 11:59