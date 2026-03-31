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Mackenzie McDonald, 125e mondial : « J’ai la plus belle coach du circuit ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Au premier tour de l’ATP 250 de Houston, Mackenzie McDonald a battu le tenant du titre, Jenson Brooksby (41e mondial) : 6–4, 6–2, en 1h20 de jeu. 

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain a fait le buzz avec une décla­ra­tion sur sa fiancée, Maria Mateas, relayée par le jour­na­liste José Morgado, suivi par plus de 260 000 personnes sur le réseau social X. 

« J’ai la plus belle coach du circuit ! », a déclaré le 125e joueur mondial avec un grand sourire. 

Sa compagne, Maria Mateas, est égale­ment joueuse profes­sion­nelle. Aujourd’hui 523e mondiale, elle n’a plus joué depuis le tournoi de Cincinnati en août 2025. 

L’un des nombreux couples du circuit avec notam­ment Gaël Monfils et Elina Svitolina, ou Alex de Minaur et Katie Boulter. 

Publié le mardi 31 mars 2026 à 11:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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