Au premier tour de l’ATP 250 de Houston, Mackenzie McDonald a battu le tenant du titre, Jenson Brooksby (41e mondial) : 6–4, 6–2, en 1h20 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain a fait le buzz avec une décla­ra­tion sur sa fiancée, Maria Mateas, relayée par le jour­na­liste José Morgado, suivi par plus de 260 000 personnes sur le réseau social X.

« J’ai la plus belle coach du circuit ! », a déclaré le 125e joueur mondial avec un grand sourire.

Sa compagne, Maria Mateas, est égale­ment joueuse profes­sion­nelle. Aujourd’hui 523e mondiale, elle n’a plus joué depuis le tournoi de Cincinnati en août 2025.

McDonald on his fiancee (and fellow pro) Maria Mateas.



« I’ve the best looking coach on tour ! » pic.twitter.com/dfIFM6p9zh — José Morgado (@josemorgado) March 31, 2026

L’un des nombreux couples du circuit avec notam­ment Gaël Monfils et Elina Svitolina, ou Alex de Minaur et Katie Boulter.