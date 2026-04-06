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Tommy Paul à son adver­saire, qui a manqué trois balles de titre : « Tu joues mani­fes­te­ment un tennis incroyable et tu ne vas faire que t’améliorer »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 23/03/2026

Tommy Paul n’ou­bliera sans doute jamais cette finale à Houston. 

L’Américain de 28 ans a dû sauver trois balles de match à 4–5 dans le troi­sième set pour venir à bout de l’Argentin Roman Andres Burruchaga (62e mondial) et ainsi remporté le cinquième titre de sa carrière, son premier sur terre battue : 6–1, 3–6, 7–5, en 2h42 de jeu.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le 18e joueur mondial s’est montré très élogieux envers son adver­saire, qui lui a posé beau­coup de difficultés. 

« Roman… C’était clai­re­ment une semaine incroyable. Félicitations à toi et à ton équipe. Je veux dire, le niveau d’au­jourd’hui était vrai­ment, vrai­ment excellent. Si je ne me trompe pas, tu es arrivé d’Amérique du Sud la semaine dernière et tu viens de remporter un tournoi la semaine dernière. Tu joues mani­fes­te­ment un tennis incroyable et tu ne vas faire que t’amé­liorer. Tu as sans aucun doute une superbe saison devant toi. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 11:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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