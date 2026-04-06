Tommy Paul n’oubliera sans doute jamais cette finale à Houston.
L’Américain de 28 ans a dû sauver trois balles de match à 4–5 dans le troisième set pour venir à bout de l’Argentin Roman Andres Burruchaga (62e mondial) et ainsi remporté le cinquième titre de sa carrière, son premier sur terre battue : 6–1, 3–6, 7–5, en 2h42 de jeu.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le 18e joueur mondial s’est montré très élogieux envers son adversaire, qui lui a posé beaucoup de difficultés.
« Roman… C’était clairement une semaine incroyable. Félicitations à toi et à ton équipe. Je veux dire, le niveau d’aujourd’hui était vraiment, vraiment excellent. Si je ne me trompe pas, tu es arrivé d’Amérique du Sud la semaine dernière et tu viens de remporter un tournoi la semaine dernière. Tu joues manifestement un tennis incroyable et tu ne vas faire que t’améliorer. Tu as sans aucun doute une superbe saison devant toi. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 11:15