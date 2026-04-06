Tommy Paul n’ou­bliera sans doute jamais cette finale à Houston.

L’Américain de 28 ans a dû sauver trois balles de match à 4–5 dans le troi­sième set pour venir à bout de l’Argentin Roman Andres Burruchaga (62e mondial) et ainsi remporté le cinquième titre de sa carrière, son premier sur terre battue : 6–1, 3–6, 7–5, en 2h42 de jeu.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le 18e joueur mondial s’est montré très élogieux envers son adver­saire, qui lui a posé beau­coup de difficultés.

« Roman… C’était clai­re­ment une semaine incroyable. Félicitations à toi et à ton équipe. Je veux dire, le niveau d’au­jourd’hui était vrai­ment, vrai­ment excellent. Si je ne me trompe pas, tu es arrivé d’Amérique du Sud la semaine dernière et tu viens de remporter un tournoi la semaine dernière. Tu joues mani­fes­te­ment un tennis incroyable et tu ne vas faire que t’amé­liorer. Tu as sans aucun doute une superbe saison devant toi. »