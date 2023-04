Et si Jack Sock, ancien 8e joueur mondial et vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy en 2017, avait en tête de mettre un terme à sa carrière profes­sion­nelle d’ici la fin de saison 2023 et cela à seule­ment 30 ans ?

C’est bien possible si l’on en croit sa décla­ra­tion ce mardi au micro du stade à Houston après sa défaite au premier tour face à Tomas Machac (2−6, 4–6). « Cette année est la dernière fois que je viens ici, alors je voulais vous remer­cier pour tout ce que vous avez fait », a déclaré un peu à la surprise géné­rale l’ac­tuel 160e mondial qui était pour­tant revenu parmi le top 100 mondial suite à son très beau parcours à Wimbledon en juillet dernier où il avait atteint le troi­sième tour après être passé par les qualifications.

L’Américain devrait donner plus de préci­sions dans les prochains jours ou prochaines semaines alors que cette phrase a beau­coup intrigué les obser­va­teurs outre‐Atlantique.