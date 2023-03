Attention à ne pas trop tirer sur la corde pour Daniil Medvedev.

Titré à Rotterdam, Doha et Dubaï, le Russe a enchaîné 19 victoires d’af­filée en l’es­pace d’un mois et quelques jours avant de s’in­cliner assez lour­de­ment en finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre Carlos Alcaraz.

Et alors qu’il va se rendre à Miami, il a fait un détour par le Mexique où il a défié son compa­triote et ami Andrey Rublev lors de l’ex­hi­bi­tion Tennis Showdown. Ce dernier s’est imposé dans le jeu décisif au terme d’un match d’une belle inten­sité et d’un bon niveau selon les obser­va­teurs présents à la Plaza Mexico.

El ruso Andrey Rublev se convirtió en el ganador del Tennis Showdown por 6–4, 2–6 y 7–6(4) ante su compa­triota Daniil Medvedev en la Plaza México.

Pour rappel à Miami, Medvedev devra atteindre la finale s’il veut espérer une revanche face à Carlos Alcaraz.