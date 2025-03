Double tenant du titre à Indian Wells, Carlos Alcaraz se sent extrê­me­ment bien dans le désert cali­for­nien. Et il l’a encore signifié après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré en inscri­vant le message suivant sur la caméra : « Devrais‐je acheter une maison ici ? »

« J’ai parlé de cela avec beau­coup de joueurs. Nous avons une équipe. Et en ce qui me concerne, j’ai une grande équipe. J’ai la chance d’être accom­pagné de ma famille lors des tour­nois, mais je pense que le tennis est un sport soli­taire. Et parfois, on se sent en paix dans un endroit… C’est le cas ici. Je me sens en paix. Ici, c’est paisible. Je me sens bien avec les gens qui m’en­tourent. C’est pour­quoi cet endroit est vrai­ment magni­fique pour moi, et je pense que c’est pour cela que je joue mon meilleur tennis ici », a expliqué l’Espagnol en confé­rence de presse après sa victoire contre Francisco Cerundolo : 6–3, 7–6(4).

Carlos Alcaraz signs the camera after reaching 4th conse­cu­tive Indian Wells SF :



“Should I buy a house here?” 😂 pic.twitter.com/WPpZojNLzs — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 14, 2025

Pour prolonger le plaisir à Indian Wells et décro­cher une place en finale, Alcaraz affron­tera Jack Draper, tombeur de Ben Shelton (6−4, 7–5).