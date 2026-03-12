Tombeur de Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz reste invaincu en 2026 avec 15 victoires au compteur.
Le numéro 1 mondial va désormais retrouver Cameron Norrie, vainqueur du tournoi en 2021, qui l’a battu à Paris (Nanterre) en octobre dernier (4−6, 6–3, 6–4). En conférence de presse, il a évoqué les principales qualités du Britannique, mais sans en dire trop.
« Ce qui me gêne dans son jeu ? J’aimerais beaucoup répondre à cette question, pour être honnête (sourire), mais Cam va probablement regarder cette interview. Je dirais que les gauchers sont toujours difficiles à affronter. Juste la façon dont il peut changer la hauteur de la balle. Il a un revers très plat et un coup droit avec beaucoup de lift. Du coup, on peut parfois être un peu déconcerté par la trajectoire de la balle. C’est un gladiateur. C’est un vrai combattant, qui se bat sur chaque balle, chaque jeu, chaque set. C’est vraiment difficile d’affronter quelqu’un qui n’abandonne jamais aucun point ni aucune balle. »
Alcaraz mène 5–3 dans ses face‐à‐face avec Norrie, qui lui pose régulièrement des problèmes.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 09:58