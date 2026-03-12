Tombeur de Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz reste invaincu en 2026 avec 15 victoires au compteur.

Le numéro 1 mondial va désor­mais retrouver Cameron Norrie, vain­queur du tournoi en 2021, qui l’a battu à Paris (Nanterre) en octobre dernier (4−6, 6–3, 6–4). En confé­rence de presse, il a évoqué les prin­ci­pales qualités du Britannique, mais sans en dire trop.

« Ce qui me gêne dans son jeu ? J’aimerais beau­coup répondre à cette ques­tion, pour être honnête (sourire), mais Cam va proba­ble­ment regarder cette inter­view. Je dirais que les gauchers sont toujours diffi­ciles à affronter. Juste la façon dont il peut changer la hauteur de la balle. Il a un revers très plat et un coup droit avec beau­coup de lift. Du coup, on peut parfois être un peu décon­certé par la trajec­toire de la balle. C’est un gladia­teur. C’est un vrai combat­tant, qui se bat sur chaque balle, chaque jeu, chaque set. C’est vrai­ment diffi­cile d’af­fronter quel­qu’un qui n’aban­donne jamais aucun point ni aucune balle. »

Alcaraz mène 5–3 dans ses face‐à‐face avec Norrie, qui lui pose régu­liè­re­ment des problèmes.