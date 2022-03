Comme attendu, Carlos Alcaraz a montré un tout autre visage qu’à Madrid en mai 2021 contre Rafael Nadal. Cette fois, il a tenu tête à son idole et est même passé tout proche de faire basculer le match en sa faveur dans le troi­sième set. Malgré la décep­tion et les condi­tions météo diffi­ciles, le prodige espa­gnol a pris énor­mé­ment de plaisir sur le court.

« C’est sans doute le match que j’ai perdu pendant lequel je me suis le plus amusé. J’ai un peu souri sur plusieurs points incroyables de Rafa. J’ai pris du plaisir même si j’ai perdu. J’ai quitté le court satis­fait de mon niveau et de ma perfor­mance. La première fois que nous nous sommes affrontés, il m’a détruit, là je l’ai emmené au troi­sième », a souligné le joueur de 18 ans.