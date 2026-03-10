Tout le monde veut faire tomber Carlos Alcaraz, invaincu en 2026 et vainqueur de ses 14 derniers matchs en ayant été titré à l’Open d’Australie et à Doha.
S’il a fini par venir à bout du Arthur Rinderknech (28e mondial) au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−7 [6], 6–3, 6–2), malgré un set et un break de retard, le meilleur joueur du monde actuel a été impressionné par le niveau du numéro 1 français, qu’il a battu pour la sixième fois en autant de duels.
« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Oui, parfois, j’ai l’impression qu’ils jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouent à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés. C’est évidemment quelque chose qui me préoccupe. Quand je joue, je pense à ça. Tout ce que je peux faire, c’est l’accepter, continuer, essayer de faire des choses différentes pendant le match, essayer de ne pas le laisser être agressif ou jouer son style, essayer d’imposer mon style, mon tennis, mon niveau dans le match et essayer de renverser la situation. Mais évidemment, la première chose à faire est simplement de l’accepter. »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 10:22