Alcaraz, après sa victoire contre Rinderknech : « Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Federer à chaque tour »

Baptiste Mulatier
Tout le monde veut faire tomber Carlos Alcaraz, invaincu en 2026 et vain­queur de ses 14 derniers matchs en ayant été titré à l’Open d’Australie et à Doha. 

S’il a fini par venir à bout du Arthur Rinderknech (28e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−7 [6], 6–3, 6–2), malgré un set et un break de retard, le meilleur joueur du monde actuel a été impres­sionné par le niveau du numéro 1 fran­çais, qu’il a battu pour la sixième fois en autant de duels. 

« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Oui, parfois, j’ai l’im­pres­sion qu’ils jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’im­pres­sion que c’est toujours contre moi. S’ils jouent à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés. C’est évidem­ment quelque chose qui me préoc­cupe. Quand je joue, je pense à ça. Tout ce que je peux faire, c’est l’ac­cepter, conti­nuer, essayer de faire des choses diffé­rentes pendant le match, essayer de ne pas le laisser être agressif ou jouer son style, essayer d’im­poser mon style, mon tennis, mon niveau dans le match et essayer de renverser la situa­tion. Mais évidem­ment, la première chose à faire est simple­ment de l’accepter. »

Publié le mardi 10 mars 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

