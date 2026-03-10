Tout le monde veut faire tomber Carlos Alcaraz, invaincu en 2026 et vain­queur de ses 14 derniers matchs en ayant été titré à l’Open d’Australie et à Doha.

S’il a fini par venir à bout du Arthur Rinderknech (28e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−7 [6], 6–3, 6–2), malgré un set et un break de retard, le meilleur joueur du monde actuel a été impres­sionné par le niveau du numéro 1 fran­çais, qu’il a battu pour la sixième fois en autant de duels.

« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Oui, parfois, j’ai l’im­pres­sion qu’ils jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’im­pres­sion que c’est toujours contre moi. S’ils jouent à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés. C’est évidem­ment quelque chose qui me préoc­cupe. Quand je joue, je pense à ça. Tout ce que je peux faire, c’est l’ac­cepter, conti­nuer, essayer de faire des choses diffé­rentes pendant le match, essayer de ne pas le laisser être agressif ou jouer son style, essayer d’im­poser mon style, mon tennis, mon niveau dans le match et essayer de renverser la situa­tion. Mais évidem­ment, la première chose à faire est simple­ment de l’accepter. »