« Honnêtement, je n’ai pas compris. C’est tout ce que je peux dire », avait regretté Carlos Alcaraz à propos du chan­ge­ment de surface à Indian Wells, où il est double tenant du titre.

Mais après deux matchs dont une belle victoire contre Denis Shapovalov au troi­sième tour (6−2, 6–4), le numéro 3 mondial est revenu sur ses propos.

« Je n’avais pas encore essayé quand j’en ai parlé. Maintenant que je me suis entraîné quelques fois et que j’ai joué deux matches, je peux dire que c’est un peu le même court, très lent, qui rebondit beau­coup. C’est donc tota­le­ment diffé­rent si vous jouez la nuit ou le jour, mais je me suis entraîné, par exemple, ce matin, la balle rebon­dis­sait beau­coup et le court était très lent. Je n’ai donc pas senti de diffé­rence avec l’année dernière, ce qui est une bonne chose pour moi. Ils ont dit qu’ils avaient changé la surface, mais si personne ne me l’avait dit, je pense que je n’aurai pas remarqué de changement. »