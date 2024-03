En disette depuis Wimbledon et dans le doute depuis plusieurs mois, Carlos Alcaraz semble avoir vécu ce deuxième titre consé­cutif à Indian Wells comme un grand soula­ge­ment. Extrait de sa confé­rence de presse rapporté par L’Equipe après sa victoire en finale contre Daniil Medvedev.

« La leçon la plus impor­tante pour moi aujourd’hui, c’est que vous pouvez surpasser les problèmes quels qu’ils soient. Si tu crois en toi, que tu as une bonne équipe autour de toi et que tu travailles dur, tout peut tourner. J’ai vrai­ment eu des mois compli­qués. Les deux derniers mois, c’était diffi­cile de me retrouver moi‐même. Je ne prenais pas de plaisir à aller sur le court. Ma famille, mes amis, les gens proches de moi se deman­daient ce qu’il se passait, parce que je ne souriais pas autant que d’ha­bi­tude. Je n’étais pas moi‐même. Ça repré­sente beau­coup pour moi de soulever ce trophée, gagner ce tournoi. Je suis revenu de tant de problèmes dans ma tête et physiquement. »