Halys qui avait défini un plan de jeu n’a pas pesé lourd face à un Carlos Alcaraz bondis­sant, éner­gique et vif.

Vainqueur en deux manches (6−4, 6–2), l’Espagnol semble donc en grande forme.

Cela tombe bien car il peut encore décro­cher la place de numéro un s’il parvient à réaliser des prouesses. Cette situa­tion il l’a connait et surtout il essaye de la gérer le mieux possible.

« Vous savez, si je fais les bonnes choses dans chaque tournoi, le numéro 1 viendra après. Donc, si je pense au numéro 1, je dois obtenir de bons résul­tats, je dois gagner des tour­nois. Si je me concentre unique­ment sur l’ob­ten­tion de la première place, je me mets une pres­sion supplé­men­taire, ce que je ne veux pas. Alors je continue, je me concentre sur les choses que je dois améliorer, et nous verrons bien. Mais pour l’ins­tant, même si Jannik n’est pas là, il est vrai­ment diffi­cile de récu­pérer la place de numéro 1. Nous verrons dans quelques semaines »