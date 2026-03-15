Même si certains spécialistes avaient évoqué l’idée que Daniil Medvedev avait les moyens de sortir Carlos Alcaraz, c’était notamment le cas de Chesnokov, il fallait vraiment que les planètes soient alignées pour réaliser cet exploit.
C’est exactement ce qu’il s’est passé et le Russe peut être fier de sa performance.
Vainqueur en deux manches (6−3, 7–6), Daniil s’est comporté en patron, breakant rapidement dans la première manche. Par la suite, dans le second set, Alcaraz a réagi prenant le service du Russe assez tôt (3−1).
On pensait que l’Espagnol allait imposer son rythme de croisière mais Daniil répondait tout de suite (3−3). Il faut dire que depuis qu’il a quitté son coach de toujours, le Russe construit une nouvelle identité de jeu où il est plus agressif et moins prévisible. Au final, cela bouscule les schémas tactiques de ses adversaires, cela crée de l’incertitude aussi.
Tous ces nouvelles variables ont donc empêché Alcaraz d’imposer sa « loi » notamment dans le tie‐break où il n’a pas vraiment existé.
Battu en deux manches, il concède donc sa première défaite en 2026.
Ce dimanche si Daniiil maintient la cadence, il pourra espérer faire tomber Sinner qui a étrillé Zverev.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 08:01