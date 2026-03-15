Même si certains spécia­listes avaient évoqué l’idée que Daniil Medvedev avait les moyens de sortir Carlos Alcaraz, c’était notam­ment le cas de Chesnokov, il fallait vrai­ment que les planètes soient alignées pour réaliser cet exploit.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé et le Russe peut être fier de sa performance.

Vainqueur en deux manches (6−3, 7–6), Daniil s’est comporté en patron, brea­kant rapi­de­ment dans la première manche. Par la suite, dans le second set, Alcaraz a réagi prenant le service du Russe assez tôt (3−1).

On pensait que l’Espagnol allait imposer son rythme de croi­sière mais Daniil répon­dait tout de suite (3−3). Il faut dire que depuis qu’il a quitté son coach de toujours, le Russe construit une nouvelle iden­tité de jeu où il est plus agressif et moins prévi­sible. Au final, cela bous­cule les schémas tactiques de ses adver­saires, cela crée de l’in­cer­ti­tude aussi.

Tous ces nouvelles variables ont donc empêché Alcaraz d’im­poser sa « loi » notam­ment dans le tie‐break où il n’a pas vrai­ment existé.

Battu en deux manches, il concède donc sa première défaite en 2026.

Ce dimanche si Daniiil main­tient la cadence, il pourra espérer faire tomber Sinner qui a étrillé Zverev.