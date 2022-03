Epoustouflant voire même effrayant contre son compa­triote, Roberto Bautista Agut, Carlos Alcaraz se dresse désor­mais sur la route de Gaël Monfils, en huitièmes de finale. Le prodige espa­gnol n’a pas tarit d’éloges à l’égard de son prochain adver­saire, qu’il a hâte de retrouver sur le court.

« Gaël joue très, très bien. C’est un adver­saire vrai­ment diffi­cile à jouer. Il court beau­coup, il est très rapide et il est capable de frapper de gros coups. Ce sera un match très âpre mais aussi très amusant, je pense qu’il y aura de bons échanges. Je sais juste que ça va être un grand match », a annoncé le 19e mondial, à qui on ne peut que donner raison : sur le papier, l’af­fiche fait saliver. Et il y a de grandes chances qu’elle tienne toutes ses promesses.