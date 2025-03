En confé­rence de presse, Carlos Alcaraz s’est assez longue­ment exprimé sur son adver­saire en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, le Britannique Jack Draper, qu’il a battu trois fois en quatre confron­ta­tions (dont deux fois par abandon).

« Je pense qu’il a beau­coup de rythme, beau­coup de vitesse, de bons coups. Je pense que son style de jeu s’adapte très bien à ces condi­tions. Je pense qu’il a un coup droit qui rebondit beau­coup et un gros service. Les fois où j’ai joué contre lui, deux d’entre elles se sont soldées par une bles­sure, et la dernière a eu lieu récem­ment en Australie. Je suis donc très enthou­siaste à l’idée de rejouer contre lui. Il semble qu’il soit en très bonne forme en ce moment. Je pense qu’il est ambi­tieux et qu’il fonce toujours. Cela fait de lui un adver­saire très diffi­cile. Je suis presque sûr qu’il sera l’un des plus coriaces du circuit à l’avenir ou l’année prochaine. Je suis vrai­ment heureux de partager ce genre de moments avec lui. Je pense aussi que ce sera un très bon match à regarder et à jouer. »