Si Carlos Alcaraz règne pour l’ins­tant en maître sur le circuit en 2026 et depuis son arrivée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, et qu’il a toutes les raisons pour être en paix et décon­tracté, il n’en reste pas moins agacé par une chose : l’im­pla­ca­bi­lité des arbitres concer­nant le chro­no­mètre avant le service.

Après avoir poussé un vrai coup de gueule lors du tournoi de Doha, récla­mant du chan­ge­ment et une plus grande clémence notam­ment après un point éprou­vant, l’ac­tuel numéro 1 mondial est cette apparu un peu blasé en confé­rence de presse après avoir de nouveau récolté un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps lors de son entrée en lice contre Dimitrov. Extraits.

Q. Sur un autre sujet, vous avez eu des problèmes avec le chro­no­mètre. Je me deman­dais si vous en aviez parlé à l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi ou à quel­qu’un d’autre, si vous aviez toujours des problèmes avec ça ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, pour être honnête, je ne leur en ai pas parlé. Pour être honnête, personne n’est venu me demander mon avis à ce sujet. Donc je dirais que oui, ça va rester comme ça. Je ne veux pas perdre mon temps, pour être honnête, parce que j’ai déjà vécu d’autres situa­tions où l’on se plaint ou donne son avis et où rien ne change, donc je ne veux pas perdre mon temps. Ils connaissent déjà mon avis, ce que j’en pense. Voyons voir s’ils vont changer les choses ou non, mais je veux vrai­ment me concen­trer sur d’autres choses.