Si Carlos Alcaraz règne pour l’instant en maître sur le circuit en 2026 et depuis son arrivée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, et qu’il a toutes les raisons pour être en paix et décontracté, il n’en reste pas moins agacé par une chose : l’implacabilité des arbitres concernant le chronomètre avant le service.
Après avoir poussé un vrai coup de gueule lors du tournoi de Doha, réclamant du changement et une plus grande clémence notamment après un point éprouvant, l’actuel numéro 1 mondial est cette apparu un peu blasé en conférence de presse après avoir de nouveau récolté un avertissement pour dépassement de temps lors de son entrée en lice contre Dimitrov. Extraits.
Q. Sur un autre sujet, vous avez eu des problèmes avec le chronomètre. Je me demandais si vous en aviez parlé à l’organisation du tournoi ou à quelqu’un d’autre, si vous aviez toujours des problèmes avec ça ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, pour être honnête, je ne leur en ai pas parlé. Pour être honnête, personne n’est venu me demander mon avis à ce sujet. Donc je dirais que oui, ça va rester comme ça. Je ne veux pas perdre mon temps, pour être honnête, parce que j’ai déjà vécu d’autres situations où l’on se plaint ou donne son avis et où rien ne change, donc je ne veux pas perdre mon temps. Ils connaissent déjà mon avis, ce que j’en pense. Voyons voir s’ils vont changer les choses ou non, mais je veux vraiment me concentrer sur d’autres choses.
Publié le lundi 9 mars 2026 à 17:55