Apaisé et heureux, Carlos Alcaraz a été marquée par la période diffi­cile qu’il a du affronter ces derniers mois. En effet, depuis Wimbledon, la formi­dable machine espa­gnole était un peu à l’arrêt, c’est pour cela que ce titre en Californie a une saveur particulière.

« Cela signifie beau­coup pour moi de soulever ce trophée, de gagner ce tournoi, parce que j’ai surmonté beau­coup de problèmes dans ma tête, beau­coup de problèmes physiques. C’était vrai­ment spécial pour ça. Non pas que je n’aie pas gagné de tournoi depuis Wimbledon. Pour moi, cela n’a pas d’im­por­tance. Ce qui compte, ce sont les senti­ments, comme je l’ai dit. Pour moi, que je gagne ou non des tour­nois, cela m’est égal. Ce qui compte, c’est de prendre du plaisir à jouer au tennis, une fois que je suis sur le court, de mettre en place mon jeu. C’est ce qui compte. C’est pour­quoi je suis vrai­ment, vrai­ment heureux de soulever ce trophée, parce que je me suis retrouvé dans ce tournoi, et je me suis senti vrai­ment, vrai­ment bien »