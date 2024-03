📊 Les plus jeunes joueurs au moment de remporter leur 50ème match en Masters 1000 (1990−2024) :

🇪🇸 Rafael Nadal – 19 ans et 342 jours

🇪🇸 Carlos Alcaraz – 20 ans et 312 jours

🇦🇺 Lleyton Hewitt – 21 ans et 31 jours

🇷🇸 Novak Djokovic – 21 ans et 63 jours

🇩🇪 Alexander Zverev – 21… pic.twitter.com/Av8aTElLHU