Toujours invaincu en 2026 après ses sacres à l’Open d’Australie et à l’ATP 500 de Qatar Open, Carlos Alcaraz signe un début de saison tout simple­ment parfait. Solide dans les moments clés, étin­ce­lant dans le jeu et impres­sion­nant de maîtrise, le numéro 1 mondial a lancé son année sur des bases très élevées.

Fort d’une série de 12 victoires consé­cu­tives, l’Espagnol aborde désor­mais le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells Masters (4 au 16 mars), avec une confiance maximale.

Et il n’a pas seule­ment peau­finé ses réglages sur le court. À quelques jours de son entrée en lice, le Murcien a partagé sur les réseaux sociaux une photo prise chez le coif­feur, dévoi­lant une nouvelle coupe de cheveux.

Carlos Alcaraz is rocking a fresh haircut ahead of the Indian Wells ! 👀 pic.twitter.com/Sd7329SQFb — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) March 1, 2026

Demi‐finaliste en Californie en 2025, Alcaraz garde d’excellents souve­nirs d’Indian Wells : il y a triomphé en 2023 puis en 2024.