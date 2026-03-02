Accueil ATP ATP - Indian Wells

Alcaraz dévoile une nouvelle coupe de cheveux avant le premier Masters 1000 de la saison

Par
Baptiste Mulatier
-
104

Toujours invaincu en 2026 après ses sacres à l’Open d’Australie et à l’ATP 500 de Qatar Open, Carlos Alcaraz signe un début de saison tout simple­ment parfait. Solide dans les moments clés, étin­ce­lant dans le jeu et impres­sion­nant de maîtrise, le numéro 1 mondial a lancé son année sur des bases très élevées. 

Fort d’une série de 12 victoires consé­cu­tives, l’Espagnol aborde désor­mais le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells Masters (4 au 16 mars), avec une confiance maximale.

Et il n’a pas seule­ment peau­finé ses réglages sur le court. À quelques jours de son entrée en lice, le Murcien a partagé sur les réseaux sociaux une photo prise chez le coif­feur, dévoi­lant une nouvelle coupe de cheveux. 

Demi‐finaliste en Californie en 2025, Alcaraz garde d’excellents souve­nirs d’Indian Wells : il y a triomphé en 2023 puis en 2024. 

Publié le lundi 2 mars 2026 à 09:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.