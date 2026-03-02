Toujours invaincu en 2026 après ses sacres à l’Open d’Australie et à l’ATP 500 de Qatar Open, Carlos Alcaraz signe un début de saison tout simplement parfait. Solide dans les moments clés, étincelant dans le jeu et impressionnant de maîtrise, le numéro 1 mondial a lancé son année sur des bases très élevées.
Fort d’une série de 12 victoires consécutives, l’Espagnol aborde désormais le premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells Masters (4 au 16 mars), avec une confiance maximale.
Et il n’a pas seulement peaufiné ses réglages sur le court. À quelques jours de son entrée en lice, le Murcien a partagé sur les réseaux sociaux une photo prise chez le coiffeur, dévoilant une nouvelle coupe de cheveux.
New Tournament. New Look ! 💈✨— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) March 1, 2026
Carlos Alcaraz is rocking a fresh haircut ahead of the Indian Wells ! 👀 pic.twitter.com/Sd7329SQFb
Demi‐finaliste en Californie en 2025, Alcaraz garde d’excellents souvenirs d’Indian Wells : il y a triomphé en 2023 puis en 2024.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 09:27