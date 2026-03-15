Trouver des excuses est un art que certains joueurs de tennis maîtrisent à la perfec­tion. Carlos Alcaraz ne fait pas partie de cette catégorie.

Battu et dominé et de la tête et des épaules par un grand Daniil Medvedev, ce samedi soir en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (6−3, 7–6, en 1h35), le numéro 1 mondial a fait preuve de beau­coup d’hu­mi­lité et de fair play lors­qu’il a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur les chan­ge­ments de condi­tions par rapport à ses matchs précé­dents. Extraits.

Q. Bon nombre des matchs que vous avez disputés ces deux dernières semaines se sont déroulés en soirée, alors qu’aujourd’hui (samedi), les condi­tions étaient très diffé­rentes : il faisait beau et, bien sûr, chaud. Pensez‐vous que cela ait joué un rôle dans le résultat d’aujourd’hui ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Je veux dire, on doit s’ha­bi­tuer à toutes les condi­tions. Ça n’a pas d’im­por­tance. Je le savais. Je savais que ça allait être tota­le­ment diffé­rent des matchs précé­dents, quand on jouait en session nocturne. Comme je l’ai déjà dit, je pense que c’est le tournoi où l’on ressent le plus la diffé­rence entre jouer en session de jour et en session de nuit. Mais, vous savez, nous nous sommes entraînés tous les jours en journée, donc nous connais­sions les condi­tions de jeu en session de jour. Je le savais avant le match, et cela n’a donc pas été un facteur du tout. Mais évidem­ment, il y a une grande diffé­rence entre jouer en session de jour ou de nuit ici.