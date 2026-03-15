Trouver des excuses est un art que certains joueurs de tennis maîtrisent à la perfection. Carlos Alcaraz ne fait pas partie de cette catégorie.
Battu et dominé et de la tête et des épaules par un grand Daniil Medvedev, ce samedi soir en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (6−3, 7–6, en 1h35), le numéro 1 mondial a fait preuve de beaucoup d’humilité et de fair play lorsqu’il a été interrogé en conférence de presse d’après match sur les changements de conditions par rapport à ses matchs précédents. Extraits.
Q. Bon nombre des matchs que vous avez disputés ces deux dernières semaines se sont déroulés en soirée, alors qu’aujourd’hui (samedi), les conditions étaient très différentes : il faisait beau et, bien sûr, chaud. Pensez‐vous que cela ait joué un rôle dans le résultat d’aujourd’hui ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Je veux dire, on doit s’habituer à toutes les conditions. Ça n’a pas d’importance. Je le savais. Je savais que ça allait être totalement différent des matchs précédents, quand on jouait en session nocturne. Comme je l’ai déjà dit, je pense que c’est le tournoi où l’on ressent le plus la différence entre jouer en session de jour et en session de nuit. Mais, vous savez, nous nous sommes entraînés tous les jours en journée, donc nous connaissions les conditions de jeu en session de jour. Je le savais avant le match, et cela n’a donc pas été un facteur du tout. Mais évidemment, il y a une grande différence entre jouer en session de jour ou de nuit ici.
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 12:12