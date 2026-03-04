Avec son début de saison de folie, Carlos peut tout espérer en Californie même si le record d’un certain Novak Djokovic reste un objectif peu atteignable, du moins pour le moment.
« Evidemment, je sais que Novak détient le record avec 41 victoires. Je dirais qu’on ne se rend pas compte de la difficulté tant qu’on n’est pas en train de le poursuivre. Parce que, bon, 41 victoires, ça ne paraît pas énorme, mais quand on en est à 12, on se dit : « Merde ! », il faut encore gagner quatre ou cinq tournois, les plus importants du monde (sourire). On réalise alors à quel point c’est impressionnant. Je suis vraiment fier de mon début d’année. J’espère que cette série de victoires va se poursuivre, sinon j’essaierais, mais je suis simplement heureux de jouer un si bon tennis »
Carlos est bien sûr le favori de cette édition 2026 d’Indian Wells, un tournoi qu’il a déjà remporté deux fois, en 2023 et 2024 et à chaque fois en dominant Daniil Medvedev.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 09:22