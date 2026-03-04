Avec son début de saison de folie, Carlos peut tout espérer en Californie même si le record d’un certain Novak Djokovic reste un objectif peu attei­gnable, du moins pour le moment.

« Evidemment, je sais que Novak détient le record avec 41 victoires. Je dirais qu’on ne se rend pas compte de la diffi­culté tant qu’on n’est pas en train de le pour­suivre. Parce que, bon, 41 victoires, ça ne paraît pas énorme, mais quand on en est à 12, on se dit : « Merde ! », il faut encore gagner quatre ou cinq tour­nois, les plus impor­tants du monde (sourire). On réalise alors à quel point c’est impres­sion­nant. Je suis vrai­ment fier de mon début d’année. J’espère que cette série de victoires va se pour­suivre, sinon j’es­saie­rais, mais je suis simple­ment heureux de jouer un si bon tennis »

Carlos est bien sûr le favori de cette édition 2026 d’Indian Wells, un tournoi qu’il a déjà remporté deux fois, en 2023 et 2024 et à chaque fois en domi­nant Daniil Medvedev.