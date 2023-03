Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev. Sur le papier et en analy­sant le tableau du Masters 1000 d’Indian Wells, nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure finale. Elle n’a pas vrai­ment tenu toutes ses promesses car le plus jeune des deux a balayé celui qui restait sur trois titres consé­cu­tifs et dix‐neuf victoires d’af­filée.

Au moment d’ana­lyser sa victoire, l’Espagnol a d’ailleurs fait preuve d’honnêteté.

« Honnêtement, je ne m’at­ten­dais pas à une telle finale, je m’at­ten­dais à un match beau­coup plus diffi­cile. Mais oui, je pense que j’ai joué parfai­te­ment. Contre Daniil, c’est ce que vous devez faire si vous voulez avoir des chances, il vous demande de faire de votre mieux tacti­que­ment. Contre lui, les matchs sont toujours très tactiques et cette fois, j’ai joué parfai­te­ment, c’est pour­quoi c’était facile… Même si ça ne l’était pas ».