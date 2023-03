Carlos a déjà affronté Daniil mais c’était à Wimbledon et l’Espagnol était vrai­ment au début de sa carrière. Tout a changé main­te­nant comme l’ex­plique Carlito : » Je pense qu’à l’époque, il était numéro 2 mondial et je venais d’en­trer sur le circuit. Je n’étais pas un joueur expé­ri­menté. C’était un match étrange pour moi. Aujourd’hui, c’est tota­le­ment diffé­rent. Je suis main­te­nant expé­ri­menté, ou du moins plus expé­ri­menté que je ne l’étais lors de ce match, et je sais comment je dois jouer contre lui. Je me suis déjà entraîné avec lui plusieurs fois, ce n’est donc pas nouveau pour moi. Ce sera un match tota­le­ment diffé­rent. Ce sera presque comme notre premier match l’un contre l’autre »