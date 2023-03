En l’ab­sence de Rafael Nadal et Novak Djokovic, Carlos Alcaraz endosse le rôle de « chou­chou » du public à Indian Wells. Le vain­queur de l’US Open 2022 s’est exprimé sur l’amour du public améri­cain dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J’essaie de faire en sorte que les gens aiment regarder le tennis et je pense que la façon dont je joue leur plaît. J’ai ressenti leur amour. L’US Open m’a beau­coup aidé à avoir le public derrière moi, ils me soutiennent. Revenir ici aux États‐Unis et jouer devant eux, c’est vrai­ment spécial pour moi », a déclaré le numéro 2 mondial, opposé à Tallon Griekspoor en 16es de finale.