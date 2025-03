Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, où il était double tenant du titre, Carlos Alcaraz a évoqué avec luci­dité ses moments d’ab­sence fréquents pendant les matchs.

« Dans ce sport, on joue toute l’année, il n’y a prati­que­ment pas de pause. On joue 16, 17 ou 18 tour­nois par an, soit près de 80 matches par saison. L’une des choses les plus diffi­ciles est de main­tenir un bon niveau pendant 80 matches, c’est une chose à laquelle j’as­pire, jouer mon meilleur tennis à chaque match, à chaque tournoi. Parfois, j’ou­blie que j’ai 21 ans : je dois me dire que je suis encore jeune, que j’ai encore beau­coup de choses à améliorer, et c’est l’une d’entre elles. Je pense que je m’amé­liore. Je deviens de plus en plus mature. Je me rapproche de ce que je veux être, mais j’ai encore des moments où je joue à un haut niveau, puis mon niveau baisse beau­coup. Je dois y réflé­chir, conti­nuer à travailler et j’es­père que ça ira mieux bientôt. »