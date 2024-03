Interrompu pendant près de deux heures en raison d’une impres­sion­nante inva­sion d’abeilles, ayant poussé les deux joueurs à quitter le court en vitesse, le quart de finale du Masters 1000 d’Indian Wells entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev a fina­le­ment repris et vu s’im­poser l’Espagnol avec la manière : 6–3, 6–1.

Piqué au front durant cet épisode tota­le­ment inat­tendu, le numéro 2 mondial a raconté en confé­rence de presse comment il avait vécu le moment.

« Je venais de gagner le premier point du troi­sième jeu du match et j’étais prêt à servir. J’ai vu des abeilles autour de moi, mais j’ai pensé qu’il n’y en avait que quelques‐unes, pas tant que cela. Puis j’ai regardé le ciel et il y en avait des milliers qui volaient, certaines se coin­çaient dans mes cheveux, venaient vers moi ! C’était dingue. L’une d’entre elles m’a touché. J’ai essayé de m’éloi­gner d’elles, mais c’était impos­sible. J’en avais dans les cheveux, donc j’ai couru. J’ai un peu peur d’elles (sourire). Je devais rester en sécu­rité et je courais partout. »