Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells après une nouvelle pres­ta­tion de très haut niveau face à Cameron Norrie (6−3, 6–4, en 1h), Carlos Alcaraz, qui sera opposé à Daniil Medvedev ce samedi soir (pas avant 23h, heure fran­çaise), a été inter­rogé en confé­rence de presse sur l’une de ses habi­tudes pendant l’échauf­fe­ment : le jonglage.

Et de manière assez drôle, l’Espagnol a expliqué que même s’il ne savait pas exac­te­ment pour­quoi il le faisait, il se conten­tait simple­ment d’obéir à son kiné. Extraits.

Q. Je t’ai vu jongler pendant l’échauf­fe­ment avant les matchs. J’aimerais savoir pour­quoi tu fais ça. Est‐ce que ça t’aide à te concen­trer avant un match ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, honnê­te­ment, c’est parce que mon kiné m’a dit de le faire. Et je n’ai qu’à lui obéir (sourit). Je ne sais donc pas si c’est utile ou non, mais j’en ai fait une habi­tude. Tout s’est bien passé depuis que j’ai commencé à le faire, alors pour­quoi changer ? Je continue donc comme ça, et si mon kiné me le dit ou si j’ai besoin de le faire, je le ferai, c’est sûr.

Q. Quand as‐tu commencé à le faire ?

CARLOS ALCARAZ : Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années.