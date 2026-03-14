Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells après une nouvelle prestation de très haut niveau face à Cameron Norrie (6−3, 6–4, en 1h), Carlos Alcaraz, qui sera opposé à Daniil Medvedev ce samedi soir (pas avant 23h, heure française), a été interrogé en conférence de presse sur l’une de ses habitudes pendant l’échauffement : le jonglage.
Et de manière assez drôle, l’Espagnol a expliqué que même s’il ne savait pas exactement pourquoi il le faisait, il se contentait simplement d’obéir à son kiné. Extraits.
Q. Je t’ai vu jongler pendant l’échauffement avant les matchs. J’aimerais savoir pourquoi tu fais ça. Est‐ce que ça t’aide à te concentrer avant un match ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, honnêtement, c’est parce que mon kiné m’a dit de le faire. Et je n’ai qu’à lui obéir (sourit). Je ne sais donc pas si c’est utile ou non, mais j’en ai fait une habitude. Tout s’est bien passé depuis que j’ai commencé à le faire, alors pourquoi changer ? Je continue donc comme ça, et si mon kiné me le dit ou si j’ai besoin de le faire, je le ferai, c’est sûr.
Q. Quand as‐tu commencé à le faire ?
CARLOS ALCARAZ : Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années.
Publié le samedi 14 mars 2026 à 14:14