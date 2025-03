Malgré sa défaite contre Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, où il était double tenant du titre, Carlos Alcaraz a démontré toute sa classe en ne polé­mi­quant pas suite à l’er­reur d’ar­bi­trage de Mohamed Lahyani dans le troi­sième set, ayant conduit à un break décisif pour son adver­saire.

Une atti­tude saluée par le jour­na­liste José Morgado, suivi par 230 000 personnes sur le réseau social X.

« Je trouve toujours assez drôle que les fans se plaignent du prix (Stefan Edberg) de l’es­prit sportif de l’ATP, décerné par d’autres joueurs. Alcaraz, qui a remporté le prix en 2023, vient de confirmer qu’il le rempor­tera à nouveau en 2025. Le fait de ne pas se plaindre dans cette situa­tion vous dit tout ce que vous devez savoir sur lui. »

I always find it kinda funny when fans complain about the ATP Sportsmanship award, given by other players.



Think Alcaraz — who won the award in 2023 — just confirmed he will win again in 2025.



The way he just didn’t complain (or asked himself for a VAR with actual audio) tells… https://t.co/D1AxENfz3i