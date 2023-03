De passage pendant de longues minutes en confé­rence de presse après son sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz, après avoir analysé le dérou­le­ment de la finale face à un Daniil Medvedev sans solu­tion, est égale­ment revenu sur son retour à la place de numéro un mondial. Un retour sur le trône favo­risé par l’ab­sence de Novak Djokovic comme l’a reconnu le prodige espagnol.

« Cela signifie beau­coup pour moi de récu­pérer la première place mondiale. C’était un objectif, je ne vais pas dire que c’était facile, mais ce fut quand même plus facile parce que Djokovic n’a pas joué. Mais pour moi, être numéro 1 et aller à Miami dans cette posi­tion me donne beau­coup de confiance pour y donner le meilleur de moi‐même. »