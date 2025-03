En confé­rence de presse après sa défaite contre Jack Draper en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, où il était double tenant du titre, Carlos Alcaraz a expliqué sa discus­sion animée avec son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, avant le début du match.

« Je pense qu’au­jourd’hui a été une journée diffi­cile pour moi. Je ne me suis pas bien entraîné. Je ne me sentais pas bien sur le court. Même pendant l’échauf­fe­ment sur le court, j’ai raté beau­coup de choses. Je ne sentais pas mes coups. J’étais en colère contre moi‐même et c’est pour ça que je parlais comme ça avec Juan Carlos avant le match. Comme je l’ai dit, je n’ai pas abordé le match de la meilleure façon possible. J’étais donc nerveux toute la journée, à l’en­traî­ne­ment, avant le match, et je pense que cela a eu un impact sur le match. »