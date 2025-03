Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells a annoncé un chan­ge­ment de surface, le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, a exprimé son éton­ne­ment lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du tournoi (5 au 16 mars).

« Le terrain est plus rapide, n’est‐ce pas ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n’ai pas compris. La surface était la même depuis 25 ans et main­te­nant elle a changé. Je ne sais pas pour­quoi. Je dois m’en­traîner sur ce terrain. Je pense que je me consi­dère comme un joueur qui adapte très bien son jeu aux surfaces et à toutes les condi­tions. Je pense que je joue très bien au tennis, même si les courts sont un peu plus rapides. Mais tout ce que je peux dire, c’est que je n’ai pas compris quand j’ai vu ça », a déclaré l’Espagnol, avant son premier entraî­ne­ment sur le court.