« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », plai­san­tait Arthur Rinderknech après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’ATP 500 de Doha le 17 février dernier.

Pour le moment, la réponse semble « non ». S’il a eu un set et un break d’avance au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 1 fran­çais a été battu pour la sixième fois en autant de duels face à l’Espagnol ce mardi : 6–7(6), 6–3, 6–2.

Lors de la poignée de au filet, Rinderknech a fait passer un nouveau message avec humour à Alcaraz.

« C’est un gars sympa en dehors du court. Chaque fois qu’il entre sur le court, on voit tous ce dont il est capable. Ce qu’il arrive à faire sur le court, c’est génial, son niveau est excellent. Au filet, il m’a dit : ‘Il m’a dit qu’il allait demander à ne plus me voir de l’autre côté du filet. ‘Je ne veux plus t’af­fronter.’ Cela montre à quel point il est sympa­thique, à quel point il est gentil », a raconté le numéro 1 mondial lors de l’in­ter­view sur le court.

Alcaraz revela qué le dijo Rinderknech en la red al término del partido.



🗣️ “Me dijo que iba a pedir no verme más al otro lado de la red. Me dijo que no quería enfren­tarse más a mí”



😂😂😂😂😂😂



En huitièmes de finale dans le désert cali­for­nien, Carlos Alcaraz va désor­mais retrouver Casper Ruud.