« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », plaisantait Arthur Rinderknech après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’ATP 500 de Doha le 17 février dernier.
Pour le moment, la réponse semble « non ». S’il a eu un set et un break d’avance au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le numéro 1 français a été battu pour la sixième fois en autant de duels face à l’Espagnol ce mardi : 6–7(6), 6–3, 6–2.
Lors de la poignée de au filet, Rinderknech a fait passer un nouveau message avec humour à Alcaraz.
« C’est un gars sympa en dehors du court. Chaque fois qu’il entre sur le court, on voit tous ce dont il est capable. Ce qu’il arrive à faire sur le court, c’est génial, son niveau est excellent. Au filet, il m’a dit : ‘Il m’a dit qu’il allait demander à ne plus me voir de l’autre côté du filet. ‘Je ne veux plus t’affronter.’ Cela montre à quel point il est sympathique, à quel point il est gentil », a raconté le numéro 1 mondial lors de l’interview sur le court.
En huitièmes de finale dans le désert californien, Carlos Alcaraz va désormais retrouver Casper Ruud.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 08:14