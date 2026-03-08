Déjà plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz compte aller chercher beaucoup d’autres records.
Vainqueur de ses cinq derniers titres sur dur extérieur (Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie et Doha), l’Espagnol vient de remporter ses 31 derniers matchs dans ces conditions.
Un enchaînement qui le place aux côtés de légendes, et qui le rapproche de la meilleure série de victoires de Novak Djokovic sur dur extérieur (33). Roger Federer (46 victoires consécutives sur dur extérieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin…
Biggest outdoors hardcourts streaks in the Open Era :— José Morgado (@josemorgado) March 8, 2026
Connors, 55
Federer, 46
Sampras, 34
Laver, 33
Djokovic, 33
Djokovic, 31
ALCARAZ, 31
via @ATPMediaInfo pic.twitter.com/Z55Ij76Ig6
… Mais rien ne semble impossible pour Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026 et vainqueur face à Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati de son 13e match en 2026.
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 15:55