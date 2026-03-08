Accueil ATP ATP - Indian Wells

Alcaraz tout proche de Djokovic, Federer pas si loin !

Par
Baptiste Mulatier
-
775

Déjà plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz compte aller cher­cher beau­coup d’autres records. 

Vainqueur de ses cinq derniers titres sur dur exté­rieur (Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie et Doha), l’Espagnol vient de remporter ses 31 derniers matchs dans ces conditions. 

Un enchaî­ne­ment qui le place aux côtés de légendes, et qui le rapproche de la meilleure série de victoires de Novak Djokovic sur dur exté­rieur (33). Roger Federer (46 victoires consé­cu­tives sur dur exté­rieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin…

… Mais rien ne semble impos­sible pour Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026 et vain­queur face à Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati de son 13e match en 2026. 

Publié le dimanche 8 mars 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

