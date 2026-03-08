Déjà plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz compte aller cher­cher beau­coup d’autres records.

Vainqueur de ses cinq derniers titres sur dur exté­rieur (Cincinnati, US Open, Tokyo, Open d’Australie et Doha), l’Espagnol vient de remporter ses 31 derniers matchs dans ces conditions.

Un enchaî­ne­ment qui le place aux côtés de légendes, et qui le rapproche de la meilleure série de victoires de Novak Djokovic sur dur exté­rieur (33). Roger Federer (46 victoires consé­cu­tives sur dur exté­rieur) et Jimmy Connors (55) restent encore assez loin…

Biggest outdoors hard­courts streaks in the Open Era :



Connors, 55

Federer, 46

Sampras, 34

Laver, 33

Djokovic, 33

Djokovic, 31

ALCARAZ, 31



via @ATPMediaInfo pic.twitter.com/Z55Ij76Ig6 — José Morgado (@josemorgado) March 8, 2026

… Mais rien ne semble impos­sible pour Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026 et vain­queur face à Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati de son 13e match en 2026.