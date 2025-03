Le joueur espa­gnol qui parti­ci­pait encore à une exhi­bi­tion va faire son retour sur le circuit à Indian Wells où il compte bien réalisé le triplé. Un exploit réalisé par Novak Djokovic et Roger Federer. Cet objectif semble d’ailleurs très impor­tant pour l’Espagnol qui a réalisé un début de saison loin des attentes de ses fans.

« J’ai vrai­ment envie d’aller à Indian Wells main­te­nant, c’est un endroit où j’aime jouer. Je l’ai prouvé ces deux dernières années et je compte bien conti­nuer sur cette lancée. Je sais que je suis à l’aise sur ces courts qui me conviennent bien. Je vais tout faire pour repro­duira mes exploits précé­dents, nous allons essayer de faire de notre mieux possible pour réaliser ce triplé histo­rique » a expliqué Carlos qui devra aussi appri­voiser la nouvelle surface plus rapide installée cette année en Californie.