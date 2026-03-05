Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie puis par Jakub Mensik en quarts de finale à Doha, pendant que Carlos Alcaraz enchaînait les succès, Jannik Sinner n’a pas connu le début de saison qu’il espérait.
L’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja, aujourd’hui consultant pour TNT Sports, ne se montre toutefois pas inquiet pour l’Italien. Selon lui, le numéro deux mondial cherche simplement à enrichir son jeu et à ajouter de nouvelles cordes à son arc.
« Je ne pense pas que Sinner ait du mal à trouver sa meilleure version. Parce que je pense qu’il intègre de nouvelles choses dans son tennis pour, comme il l’a dit, être moins prévisible. Mais cela nécessite une période d’adaptation, il faut peut‐être tenter plus d’amorties, monter un peu plus au filet, varier un peu plus, mais tout cela a un coût et je pense que c’est ce que Sinner paie pour être plus complet en tant que joueur à partir de maintenant. C’est un bon investissement de sa part et je pense que c’est ce qu’il doit faire s’il veut rester au sommet en remportant des titres du Grand Chelem, ce qu’il continuera à faire, j’en suis convaincu. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 17:38