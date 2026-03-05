Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie puis par Jakub Mensik en quarts de finale à Doha, pendant que Carlos Alcaraz enchaî­nait les succès, Jannik Sinner n’a pas connu le début de saison qu’il espérait.

L’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja, aujourd’hui consul­tant pour TNT Sports, ne se montre toute­fois pas inquiet pour l’Italien. Selon lui, le numéro deux mondial cherche simple­ment à enri­chir son jeu et à ajouter de nouvelles cordes à son arc.

« Je ne pense pas que Sinner ait du mal à trouver sa meilleure version. Parce que je pense qu’il intègre de nouvelles choses dans son tennis pour, comme il l’a dit, être moins prévi­sible. Mais cela néces­site une période d’adap­ta­tion, il faut peut‐être tenter plus d’amor­ties, monter un peu plus au filet, varier un peu plus, mais tout cela a un coût et je pense que c’est ce que Sinner paie pour être plus complet en tant que joueur à partir de main­te­nant. C’est un bon inves­tis­se­ment de sa part et je pense que c’est ce qu’il doit faire s’il veut rester au sommet en rempor­tant des titres du Grand Chelem, ce qu’il conti­nuera à faire, j’en suis convaincu. »